Захарян признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона-2020/21

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что лучшим игроком команды в прошедшем сезоне стал центральный полузащитник Арсен Захарян.

Отметим, что 18-летний хавбек провел за бело-голубых 13 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов. Столичный клуб завершил чемпионат России сезона-2020/21 на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Ранее Захарян попал в расширенную заявку сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы-2021, однако вчера отец футболиста сообщил, что его сын пропустит турнир из-за бактериальной ангины.