Полузащитником ЦСКА Бийолом интересуются клубы Германии и Англии

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, какое будущее ждет словенского полузащитника Яки Бийола после возвращения из аренды.

«Мы рассматриваются все варианты по арендованным игрокам. Например, на Яку пришло два запроса: из Германии и Англии. Мы их рассматриваем. Будем действовать вместе с игроком и принимать решение совместно. Сейчас Бийол находится в расположении сборной, готовится к матчам», - приводит слова Мовсесьяна Sport24.ru

Напомним, что «Ганновер» взял Бийола у ЦСКА в аренду в сентябре 2020 года. В составе клуба второй бундеслиги 22-летний полузащитник провел 31 игру, в которых не отличился результативными действиями.

Контракт Бийола с ЦСКА истекает 30 июня 2023 года.