Источник: У агента Кварацхелии возник конфликт с «Рубином», игрок уйдет из клуба летом 2021 года

Фланговый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, вероятнее всего, покинет казанский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на «Чемпионат», у команды из Татарстана возникла конфликтная ситуация с агентом 20-летнего футболиста Мамукой Джугели. Отмечается, что представитель грузинского хавбека намерен оформить трансфер своего клиента в другой клуб в самое ближайшее время.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Милана», «Севильи», «Ювентуса» и «Лидса». При этом отец футболиста заявил, что его сын точно покинет РПЛ этим летом.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 51 матч, забил семь голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.