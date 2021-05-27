Аллегри вскоре подпишет контракт с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшее время вновь возглавит туринский клуб.

По информации Sky Sport Italia, 53-летний специалист должен подписать трехлетний контракт с «бьянконери». Ожидается, что его заработная плата составит около девяти миллионов евро в год.

Напомним, что Аллегри возглавил «старую синьору» в период с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб принял участие в 271 матче, одержал 191 победу, 41 раз сыграл вничью и потерпел 39 поражений. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Италии.

В данный момент специалист находится без команды. Также в услугах тренера заинтересован «Реал».