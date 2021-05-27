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27 мая 16:08
автор: Владислав Корегин

«Аталанта» и «Удинезе» заинтересованы в подписании Марадишвили

Сделка может состояться летом 2021 года.

Опорный полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, 21-летнего футболиста хотят подписать клубы серии А – «Аталанта» и «Удинезе». На данный момент официальных предложений от итальянских команд по приобретению хавбека пока не поступало.

Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В составе столичного клуба он отыграл 46 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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