Олег Яровинский – о конфликте с агентом Кварацхелии: Это тупой вброс, который смешно комментировать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на появившуюся информацию в СМИ о том, что у руководства казанского клуба возник конфликт с агентом Мамукой Джугели, клиентом которого является фланговый полузащитник Хвича Кварацхелия.

Ранее стало известно, что представитель 20-летнего грузина хочет как можно скорее оформить трансфер игрока в другой клуб. В услугах футболиста заинтересованы «Милан», «Лидс», «Севилья» и «Ювентус».

– Это просто полнейший бред! С Мамукой Сайманова связывают давние дружеские отношения. Это тупой вброс, который даже комментировать смешно, по-другому и не скажешь. У нас блестящие отношения как с Хвичей, так и с Мамукой. Поэтому было бы просто бредом на подобное реагировать. Более того, мы уверены, что агент ведет себя достойно, – приводит слова Яровинского «БИЗНЕС Online».

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 51 матч, забил семь голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.