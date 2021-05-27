СМИ: «Рубин» готов продать Кварацхелию за 20 млн евро

Казанский «Рубин» планирует получить от продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии минимум 20 млн евро, сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, за 20-летним полузащитником наблюдают шесть европейских клубов, но при этом ни один из них не сделал официального предложения «Рубину» по покупке футболиста.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 51 матч, забил семь голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.