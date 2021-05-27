В «Ахмате» прокомментировали потасовку в матче против «Локомотива»

Пресс-служба грозненского «Ахмата» отреагировала на инцидент, произошедший в матче молодежной команды против сверстников из московского «Локомотива».

«Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», - говорится в сообщении.

Напомним, на 83-й минуте матча игрок грозненцев получил вторую желтую карточку и выразил свое возмущение.

После этого на поле вспыхнула потасовка.

Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Всего в составе «Ахмата» были удалены трое футболистов.