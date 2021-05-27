Официально: Бордалас возглавил «Валенсию»

Пресс-служба «Валенсии» объявила о том, что новым главным тренером команды стал Хосе Бордалас.

Отмечается, что контракт 57-летнего специалиста с «летучими мышами» рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Бордалас покинул расположение «Хетафе» по окончании прошедшего сезона. В составе команды он находился в период с 2016 по 2021 год. Под его руководством клуб одержал 83 победы, 60 раз сыграл вничью и потерпел 69 поражений.

В сезоне-2019/20 «Хетафе» добрался до стадии 1/8 финала, где уступил будущему финалисту турнира – «Интеру».