Игроку молодежного «Ахмата» грозит шесть матчей дисквалификации и штраф

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, какие санкции могут быть применены к игроку молодежного состава грозненского «Ахмата», толкнувшего судью.

«Толчок официального лица матча, коим является судья, - нарушение 95 статьи дисциплинарного регламента. За это полагается дисквалификация на шесть матчей. Кроме дисквалификации должен применяться штраф в соответствии с таблицей штрафов дисциплинарного регламента. Для молодежного первенства такая сумма составляет от 70 до 200 тысяч рублей», - приводит слова Зайцева «Чемпионат».

Напомним, в матче плей-офф молодежного чемпионата России между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом» в результате потасовки в составе чеченской команды были удалены трое футболистов, один из которых, не согласный с решением арбитра, толкнул его.

Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.