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27 мая 17:00
автор: Владислав Корегин

Мотта может заменить Галтье в «Лилле»

Итальянский специалист находится без клуба с конца 2019 года.

Руководство «Лилля» находится в поисках нового главного тренера после ухода из команды Кристофа Галтье.

Как сообщает Le 10 Sport, чемпион Франции прошедшего сезона хотел бы видеть своим будущим наставником бывшего тренера сборной Франции Лорана Блана, однако 55-летний специалист отказался возглавить «догов».

По информации источника, в данный момент клуб попытается подписать контракт с экс-полузащитником «Интера» и сборной Италии Тиаго Моттой.

Отметим, что 38-летний наставник находится без команды с декабря 2019 года. Ранее он тренировал «Дженоа».

источник: Le 10 Sport
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