Ринат Билялетдинов: Не надо из де Хеа делать козла отпущения

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов не считает виноватым испанского вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в поражении манкунианцев.

«Не надо делать из де Хеа козла отпущения. Он не единственный, кто не забил пенальти в решающий момент. Достаточно вспомнить Джона Терри, Роберто Баджо.

Что футболисты «Манчестер Юнайтед» делали всю игру, чтобы не доводить до серии пенальти? Они были ближе к победе и имели много возможностей, которые не реализовали. Наверное, каждый из них в глубине души предъявляет себе претензии», - приводит слова специалиста «Газета.ру».

Напомним, в серии послематчевых 11-метровых команды на двоих пробили 21 удар.

Решающим оказался промах с «точки» испанского голкипера англичан.