Гассанига и Роуз покинули состав «Тоттенхэма»

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об уходе двух игроков команды по окончании сезона-2020/21.

Отмечается, что клуб покинули голкипер Паоло Гассанига и левый защитник Дэнни Роуз. Руководство приняло решение не продлевать контракты с обоими футболистами. Таким образом, они уйдут из состава «шпор» в статусе свободного агента.

Напомним, 29-летний Гассанига перешел в «Тоттенхэм» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 37 матчей, пропустив 43 гола и 10 раз отстояв «на ноль».

Что касается Роуза, то 30-летний англичанин присоединился к лондонской команде в июле 2007 года. За это время он сыграл в 214 встречах, отличившись 10 забитыми мячами и 29 результативными передачами.