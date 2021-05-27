Ринат Билялетдинов: Лично мне намного интереснее смотреть за «Манчестер Сити», чем за «Юнайтед»

Экс-наставник казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов сравнил клубы из Манчестера.

«Нынешний «Манчестер Юнайтед» не дотягивает до команды Алекса Фергюсона. Не мне оценивать, плохо ли он выступает. Но лично мне намного интереснее смотреть за «Манчестер Сити». Там конструкция игры гораздо больше ласкает взгляд», - цитирует Билялетдинова «Газета.ру».

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Кубок Лиги и сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

В свою очередь, «красные дьяволы» финишировали в чемпионате вторыми и уступили в финале Лиги Европы испанскому «Вильярреалу».