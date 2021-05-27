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27 мая 17:21
автор: Максим Скороходов

Юрий Семин: В России футболистов подбирают люди не той квалификации

РПЛ упала в рейтинге УЕФА с шестого на восьмое место и потеряла квоту в Лиге чемпионов.

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал причины слабого выступления российских клубов в еврокубках.

«Сейчас не хватает топ-игроков. И менеджеров. Не той квалификации люди, которые подбирают футболистов. Нужно более тщательнее относиться к тому, кого привозят в Россию. С 2001 года наша лига сильнее вряд лине стала. В те времена «Спартак» выигрывал свою группу (в Лиге чемпионов. – Прим), победив во всех матчах», - сказал Семин в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что в прошлом сезоне из российских команд лучший результат в еврокубках показал «Краснодар», добравшись до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил загребскому «Динамо» (0:1, 2:4).

источник: «Советский спорт»
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