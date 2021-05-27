Юрий Семин – о Суперлиге: Эта ситуация еще раз показала значимость болельщиков в футболе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проекте нового европейского турнира – Суперлиги.

– Эта ситуация еще раз показала значимость болельщиков. Тех традиций, которые есть в футболе. Ошибка людей, которые запускали это проект, в том, что не были подготовлены болельщики к нему. В большей степени это касается англичан. Они хотят видеть неожиданные результаты. Им нужны истории, чтобы такой клуб как «Лестер» мог стать чемпионом. Футбол принадлежит болельщикам. Для чего футбол, если их нет, – сказал Семин.

Напомним, что ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, однако из-за резкой критики со стороны общественности и угрозы санкций от ФИФА и УЕФА почти все участники будущих соревнований покинули проект, за исключением «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».