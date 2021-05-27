Ринат Билялетдинов: Мне сразу подумалось, что «Вильярреал» выиграет

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов оценил достижение главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, четырежды выигрывавшего Лигу Европы.

«Я бы с удовольствием посмотрел на второго такого «тренеришку», который четыре раза выиграет Лигу Европы. Сам Эмери может улучшить свой рекорд, но чтобы кто-то повторил - вряд ли.

Я сразу подумал, что «Вильярреал» выиграет, потому что Эмери сопутствует какая-то удача», - приводит слова Билялетдинова «Газета.ру».

Напомним, до победы в турнире нынешнего сезона с «Вильярреалом» испанец трижды брал трофей Лиги Европы с «Севильей».