Семину нравится игра московского «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение об игре московского «Динамо» под руководством Сандро Шварца.

«Мне нравится, как сейчас играет «Динамо». Нравится, как взаимодействует связка тренер и спортивный директор. Это хорошая связка, она должна работать. Если не получается – считаю, что всегда оба должны уходить. Я так это вижу. Тогда они друг другу будут помогать. А «Динамо» надо подождать. Команда симпатичная. Хорошие молодые игроки», - сказал Семин в интервью «Советскому спорту».

Шварц был назначен главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. Его пригласил спортивный директор бело-голубых Желько Бувач, который пришел в московскую команду в феврале 2020 года.