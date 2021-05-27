Меньян подписал контракт с «Миланом»

Голкипер «Лилля» Майк Меньян стал игроком «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».

Как сообщает источник, сумма трансфера 25-летнего француза составила 13 миллионов евро. С игроком был подписан контракт до 30 июня 2026 года. В новой команде футболист будет выступать под 16-м номером.

Таким образом, вратарь станет заменой Джанлуиджи Доннаруммы, который покинет состав красно-черных летом 2021 года в статусе свободного агента.

Меньян выступал за «Лилль» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за «догов» 180 матчей, пропустил 195 голов и 65 раз отстоял «на ноль».