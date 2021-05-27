ЦСКА опроверг интерес к Ндао

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян опроверг информацию о том, что клуб интересуется полузащитником «Фатиха Карагюмрюка» Алассану Ндао.

«ЦСКА не интересуется этим игроком», - приводит слова Мовсесьяна Sport24.ru.

Напомним, что накануне агент футболиста заявлял, что клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста.

По информации СМИ, за сенегальцем уже некоторое время следят скауты испанской «Севильи», а итальянская «Фиорентина» сделала «Фатиху» предложение в 4 миллиона евро.

Африканец выступает за стамбульскую команду с января 2020 года, а в минувшем сезоне чемпионата Турции забил 11 мячей и сделал девять голевых передач в 38 матчах.