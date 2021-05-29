«Челси» выигрывает у «Манчестер Сити» после первого тайма в финале Лиги чемпионов

Первый тайм финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси» завершился со счетом 0:1.

На 42-й минуте отличился Кай Хаверц. После передачи Мейсона Маунта немецкий полузащитник лондонцев обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и направил мяч в пустые ворота.

21-летний Хаверц ранее в Лиге чемпионов не забивал.

При счете 0:0 два выгодных шанса были у нападающего «Челси» Тимо Вернер, но он их не использовал.

У «Манчестер Сити» мог отличиться Рахим Стерлинг, но его удар парировал голкипер команды Томаса Тухеля Эдуар Менди.