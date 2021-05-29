Хаверц стал первым игроком с 2013 года, который забил свой первый гол в ЛЧ в финале турнира

Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц стал первым игроком с 2013 года, который забил свой первый гол в Лиге чемпионов в финале турнира.

В первом тайме встречи против «Манчестер Сити» Хаверц поразил ворота Эдерсона на 42-й минуте после передачи Мейсона Маунта.

Ранее 21-летний футболист провел в ЛЧ три матча за «Байер» в сезоне-2016/17, а также сыграл 11 встреч по ходу нынешнего сезона.

После первого тайма лондонцы ведут 1:0.

Предшественником Хаверца был другой футболист из Германии Илкай Гюндоган. 25 мая 2013 года он забил свой первый гол в Лиге чемпионов, играя за дортмундскую «Боруссию» в финале против мюнхенской «Баварии».