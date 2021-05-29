Виллаш-Боаш может возглавить «Лацио»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может рассматривается в качестве кандидата на пост наставника римского «Лацио».

Как сообщает Il Tempo, 30 мая португальский специалист прибудет в Рим для переговоров с президентом »бьянкоселесты» Клаудио Лотито.

Напомним, последней командой 43-летнего тренера был французский «Марсель», который он покинул в феврале этого года.

Под руководством Виллаш-Боаша «Зенит» становился чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка страны, а также участвовал в плей-офф Лиги чемпионов.