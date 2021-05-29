Лидер «Манчестер Сити» Де Брюйне из-за травмы покинул поле на 60-й минуте в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в финале Лиги чемпионов против «Челси» был вынужден покинуть поле на 60-й минуте из-за травмы.

Бельгиец получил повреждение в столкновении с защитником лондонцев Антонио Рюдигер. После оказания медицинской помощи Де Брюйне не смог продолжить встречу. Его заменил бразильский нападающий Габриэл Жезус.

В первом тайме вынужденную замену сделал главный тренер «Челси» Томас Тухель. На 39-й минуте Тьяго Силва уступил свое место в центре обороне Андреасу Кристенсену.