Футболистам «Челси» вручили Кубок и медали победителей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Первым трофей получил капитан команды испанский защитник Сесар Аспиликуэта. Кубок вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

В финале лондонцы одолели «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 42-й минуте Кай Хаверц, реализовав выход один на один после передачи Мейсона Маунта.

«Горожане» получили серебряные награды.

«Челси» во второй раз в истории выиграли Лигу чемпионов. В финале сезона-2011/12 лондонцы одолели в Мюнхене одолели «Баварию» по итогам серии пенальти – 4:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.