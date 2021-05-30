Томас Тухель: Мы выиграли Лигу чемпионов, и я не знаю, что чувствовать

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал успех своей команды в Лиге чемпионов.

«Просто невероятно разделить эту победу со всеми, – сказал Тухель в интервью для BT Sport. – Мы выиграли Лигу чемпионов – вау! Я даже не знаю, что чувствовать.

Игроки были уверены в победе. Мы хотели быть камешком в их ботинке. Создавать максимум неудобств. Быть более храбрыми, чем соперники и проводить опасные контратаки. Была трудная игра, и нужно было помогать друг другу».

Лондонцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил на 42-й минуте Кай Хаверц.