УЕФА признал Канте лучшим игроком финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси»

Специальная комиссия УЕФА признала Н’Голо Канте лучшим игроком финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси».

Французский центральный полузащитник вышел в стартовом составе лондонцев и помог команде Томаса Тухеля одержать победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 42-й минуте Кай Хаверц.

«Игрок сборной Франции на протяжении всего матча был заметной фигурой в центре поля, – так описывает игру Канте официальный сайт УЕФА. – Он не давал «Сити» спокойно разыгрывать мяч и прерывал атаки выверенными перехватами. В начале второго тайма Канте в ключевом эпизоде отобрал мяч у Кевина Де Брейне. При первой возможности стремился доставить мяч в атаку».

Стоит отметить, что ранее Канте признавали лучшим в по итогам обеих полуфинальных игр «Челси» против мадридского «Реала».