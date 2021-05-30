Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов по итогам сезона

По итогам сезона-2020/21 нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

20-летний норвежец провел в турнире восемь матчей и забил 10 голов, а его команда вылетела в четвертьфинале, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Сити».

Второе место в списке бомбардиров занял француз Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

По шесть голов забили Оливье Жиру («Челси»), Юссеф Эн-Несери («Севилья»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Альваро Мората («Ювентус»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Карим Бензема («Реал»).