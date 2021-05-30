Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» впервые играл в финале Лиги чемпионов, надеюсь, что сыграет снова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов.

«Для нас этот сезон получился исключительным, – цитирует Гвардиолу сайт телерадиокомпании BBC. – Игра была равной, и у нас были голевые возможности. Мы отлично сыграли во втором тайме. Однажды мы будем здесь снова. Нужно отдохнуть и готовиться к следующем сезону. «Манчестер Сити» впервые играл в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, что в будущем мы сыграем в решающем матче снова».

В своем первом финале «Манчестер Сити» уступил «Челси» 0:1. Единственный гол забил на 42-й минуте Кай Хаверц.