Сергей Кирьяков: «Манчестер Сити» не хватило центрального нападающего в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России и немецких клубов «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Единственный гол забил на 42-й минуте Кай Хаверц, а команда Хосепа Гвардиола так и не смогла распечатать ворота Эдуара Менди.

«Ошибка Зинченко сказалась на исходе первого тайма, но оставалось еще время во втором тайме, – цитирует Кирьякова ТАСС. – Самое главное, что «Манчестер Сити» не хватило центрально нападающего, мы видели, как играли Де Брейне и Фоден, которые в первом тайме были впереди. Фоден вообще практически вышел центральным форвардом, видно было, как он неуютно себя чувствовал, в каких-то моментах неправильно открывался, неправильно взаимодействовал с Де Брейне. Ну и, конечно, во втором тайме, когда Де Брейне покинул поле из-за травмы, команда потеряла свое сердце. Может быть, он не был так хорош, но в любом случае его отсутствие тоже сказалось на игре».

Де Брейне получил повреждение в столкновении с Антонио Рюдигером и на 60-й минуте был заменен на Габриэла Жезуса.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории и впервые с 2012 года. «Манчестер Сити» никогда прежде не выходил в финал.