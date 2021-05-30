«Лацио» поборется с «Ромой» за подписание Боатенга

Бывший центральный защитник «Баварии» Джером Боатенг, покинувший мюнхенский клуб по окончании сезона-2020/21, может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает TMW, в услугах 32-летнего немца заинтересован «Лацио», готовый подписать футболиста в качестве свободного агента этим летом. Ранее стало известно, что опытного игрока желает видеть в своих рядах «Рома» и лично новый главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Помимо итальянских клубов, защитником интересуются «Барселона», «Боруссия» из Дортмунда и «Тоттенхэм».

Боатенг выступал за «Баварию» с июля 2011 года. В общей сложности он отыграл за команду 363 матча, забил 10 голов и отдал 25 ассистов. В составе мюнхенцев футболист стал девятикратным чемпионом Германии, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов.