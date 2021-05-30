Динияр Билялетдинов: «Челси» имел хороший план на игру, а «Манчестер Сити» был слишком предсказуем

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, единственный гол встречи был забит в концовке первого тайма усилиями хавбека лондонской команды Кая Хаверца.

– В принципе, этот финал мне понравился больше, чем прошлогодний: хорошие скорости, по качеству игра была хорошей, тактические действия были интересными. По игре результат абсолютно закономерен. У «Челси» был хороший план на матч, «Манчестер Сити», к сожалению, оказался слишком предсказуемым, на мой взгляд, – цитирует Билялетдинова ТАСС.

Добавим, что «Челси» во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале сезона-2011/12 лондонцы одолели в Мюнхене «Баварию» по итогам серии пенальти – 4:3 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.