Джака может сменить «Арсенал» на «Рому»

Опорный полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации La Gazzetta dello Sport, 28-летнего швейцарца планирует подписать «Рома». Отмечается, что римская команда готова заплатить за данный переход 13 миллионов евро. Однако руководство «канониров» не собирается отпускать своего футболиста в другой клуб за сумму, которая будет меньше 20 миллионов. В данный момент переговоры между сторонами продолжаются.

Джака выступает за «Арсенал» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за команду 220 матчей, забил 13 голов и отдал 20 ассистов. Его контракт истекает летом 2023-го.

В составе сборной Швейцарии игрок принял участие в 92 встречах (12 голов).