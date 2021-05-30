ФК «Тамбов»: Нам искренне жаль, что история клуба так бесславно и скоротечно подошла к концу

Пресс-служба ФК «Тамбов» на официальном сайте клуба опубликовала обращение к болельщикам.

Вот, что сказано в тексте:

«Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что темные времена пройдут и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунемся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас

Нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях».

ФК «Тамбов» просуществовал с 2013 года до завершения сезона-2020/21. В 2019-м команда дебютировала в РПЛ, но все свои матчи в элитном дивизионе провела в других городах: Саранске и Нижнем Новгороде.