«Барселона» хочет вернуть Коутиньо в «Ливерпуль» бесплатно

Каталонская «Барселона» предложила «Ливерпулю» бесплатно забрать 28-летнего полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает AS.
По информации источника, сине-гранатовые остались должны «мерсисайдцам» 50 миллионов за трансфер бразильца и хотят в счет долга вернуть футболиста.
Контракт игрока истекает в 2023 году. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
В минувшем сезоне ла лиги Коутиньо провел 12 матчей, в которых по два раза забивал и отдавал результативные передачи.
источник: AS