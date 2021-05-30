Йоахим Лев: Гол Хаверца в финале Лиги чемпионов показал его огромный уровень

Наставник сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Челси» и «Манчестер Сити», а также игру полузащитника лондонцев Кая Хаверца.

«Все четыре футболиста нашей национальной команды были в стартовых составах своих клубов. Особенно сумасшедшим вечер был для Хаверца. А еще для их тренера Томаса Тухеля. Поздравляю «Челси» с победой в Лиге чемпионов. Гол Хаверца в финале – это сказка, показывающая его огромный уровень», - цитирует специалиста сайт УЕФА.

Напомним, что «Челси» одержал над «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и завоевал главный клубный трофей Европы. Лондонский клуб второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов (2012, 2021).

Добавим, что автором единственного гола на 42-й минуте стал хавбек сборной Германии Хаверц.