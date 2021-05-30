Агент Арнаутовича назвал слухами информацию об интересе российских команд к нападающему

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича опроверг информацию о переговорах футболиста с клубами российской премьер-лиги.

«Это просто слухи! У Марко до сих пор есть контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна. Он может и уйти, и остаться. Не хочу говорить о слухах», - приводит слова Даниэля Арнаутовича «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в китайской Суперлиге сезона-2021 Марко Арнаутович сыграл в четырех из пяти матчей, забив три гола. В 39 играх за «Шанхай Порт» 32-летний нападающий отличился 20 раз.

Контракт Арнаутовича с китайским клубом заканчивается 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.