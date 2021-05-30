Источник: ЦСКА близок к покупке Галояна

Полузащитник московского «Велеса» Артур Галоян близок к переходу в ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, армейский клуб собирается купить 21-летнего футболиста без просмотра, но при этом в его услугах также заинтересована «Уфа».

Добавим, что «Велес» выступает в футбольной национальной лиге, заняв в прошлом сезоне восьмое место. Алоян сыграл в 39 матчах, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.