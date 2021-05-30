Чемпион мира Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

43-летний французский специалист Тьерри Анри накануне Евро-2020 присоединился к тренерскому штабу сборной Бельгии. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.
Экс-нападающий «Арсенала» имеет опыт работы в качестве главного тренера в командах «Монако» и «Монреаль», который представляет MLS.
Добавим, что Бельгия является соперником сборной России по групповому этапу предстоящего чемпионата Европы.
Подопечные Мартинеса являются обладателями бронзовых наград ЧМ-2018.
источник: Федерация футбола Бельгии