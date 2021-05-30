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30 мая 23:26
автор: Александр Поволоцкий

Бэйл и Рэмси – в заявке сборной Уэльса на чемпионат Европы

Перед турниром валлийцы проведут контрольные матчи с Францией и Албанией.

Тренерский штаб сборной Уэльса определился с окончательной заявкой команды на чемпионат Европы-2020.

Список из 26 футболистов опубликовал официальный сайт национальной федерации.

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули», Германия), Крис Мефем («Борнмут», Англия), Крис Гантер («Чарльтон», Англия), Джо Родон («Тоттенхэм», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед», Англия), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — «Суонси», Англия), Бен Дэвис (Тоттенхэм, Англия), Неко Уильямс («Ливерпуль», Англия).

Полузащитники: Джонатан Уильямс, Рубин Колвилл (оба — «Кардиф»), Аарон Рэмси («Ювентус», Италия), Джо Моррел («Лутон», Англия), Итан Ампаду («Челси», Англия), Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Мэтью Смит («Манчестер Сити», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Брукс («Борнмут», Англия), Гарри Уилсон («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Гарет Бэйл («Реал», Испания), Киффер Мур («Кардифф»), Дэн Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия).

Добавим, что на групповом этапе чемпионата Европы сборная Уэльса сыграет в квартете А со Швейцарией (12 июня), Турцией (16 июня) и Италией (20 июня).

источник: Футбольная ассоциация Уэльса
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