Андрей Лунев: Конечно, я сейчас не номер один в сборной России

Вратарь сборной России Андрей Лунев оценил свои шансы на то, чтобы стать основным голкипером национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

«В список попал, уже хорошо. Это ответственность, при этом предстоит огромная работа, огромный труд, чтобы попасть на сам турнир. Конечно, я сейчас не номер один в сборной. Я бы и не стал на данный момент говорить, кто номер один, кто второй, третий, четвертый. Будут сборы, тренировки, две товарищеские игры — пожалуйста показывай и доказывай», — сказал футболист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Добавим, что в расположении сборной России помимо Лунева находятся еще три вратаря: Юрий Дюпин, Антон Шунин и Матвей Сафонов. Один из голкиперов не войдет в заявку на Евро-2020.

Напомним, что 1 июня сборная России проведет во Вроцлаве контрольный поединок с Польшей. Начало матча в 21:45 (мск).