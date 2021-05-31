«Рома» поборется с клубами АПЛ за подписание форварда «Вильярреала» Морено

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

По информации Calcio Mercato, в услугах 29-летнего игрока заинтересована «Рома», намеренная усилить свою атакующую линию в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в борьбе за футболиста римскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

Морено выступает за «Вильярреал» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 46 проведенных матчах. Вместе с командой форвард стал победителем Лиги Европы.

Контракт игрока с «желтой субмариной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.