Нойхаус станет игроком «Баварии» летом 2022 года

Руководство «Баварии» договорилось о переходе центрального полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориана Нойхауса.

По информации Bild, 24-летний немец присоединится к мюнхенскому клубу по окончании сезона-2021/22. О сумме трансфера хавбека пока неизвестно.

Нойхаус защищает цвета «Боруссии» с июля 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 45 матчах, забил восемь голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 38 миллионов евро.

Отметим, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев включил Нойхауса в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.