Спортивный директор «ПСЖ» опроверг слухи о том, что Почеттино покинет клуб этим летом

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может покинуть парижан в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что 49-летний аргентинец выразил желание покинуть французскую команду. На специалиста претендуют «Реал» и «Тоттенхэм».

– У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с «ПСЖ». Мы полностью довольны им, – цитирует Леонардо Europe 1.

Напомним, Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством клуб занял второе место в турнирной таблице лиги 1, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (1:2, 0:2). При нем парижане стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции.