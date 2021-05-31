Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос выразил желание продлить контракт с командой в ближайшее время.

Как утверждает итальянский журналист Николо Скира, 35-летний испанец уже уведомил руководство «сливочных» о том, что он хочет продолжить свою карьеру в Мадриде и заключить соглашение на два ближайших сезона. Президент клуба Флорентино Перес пока не принял решение о будущем футболиста.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В общей сложности он провел 671 матч, забил 101 гол и отдал 40 ассистов. Вместе с клубом защитник стал пятикратным чемпионом Испании, а также четырехкратным обладателем Лиги чемпионов.

Действующий контракт игрока с мадридцами истекает летом 2021 года. Ранее заинтересованность в подписании испанца проявил «Пари Сен-Жермен».