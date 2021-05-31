Молодежная сборная России проводит сбор в Новогорске

Молодежная сборная России нового созыва начала первый сбор в подмосковном Новогорске.

— Команда регулярно проводит тренировочные занятия. Сегодня игроки прошли комплексное функциональное тестирование, включающее в себя интервальный бег с изменением скоростного диапазона, где до и после окончания были взяты экспресс-анализы крови для определения скорости восстановления. Также были проведены спринт-тест на скорость и тест на определение скоростно-силового потенциала игроков, — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы команды.

Сборную России (U-21) возглавляет Михаил Галактионов. Его подопечные в сентябре 2021 года примут участие в отборочном цикле на чемпионат Европы-2023. Соперниками нашей команды станут Испания, Словакия, Северная Ирландия, Мальта и Литва.