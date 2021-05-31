«Урал» планирует арендовать Помазуна у ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о желании арендовать у московского ЦСКА 24-летнего голкипера Илью Помазуна.

— Мы ведем переговоры с ЦСКА об аренде Помазуна, но пока никакой конкретики нет. Если получится договориться, то мы обязательно включим пункт, при котором московский клуб не сможет досрочно вернуть Помазуна из аренды. Если берем футболиста, то на весь сезон.

Мы очень хотим, чтобы Илья оказался в «Урале». В клубе к нему очень хорошо относятся, да и екатеринбургские болельщики помнят и любят его, — цитирует Иванова «Чемпионат».

В прошлом сезоне за «Урал» Помазун отыграл 17 матчей, в пяти из которых не позволил сопернику поразить свои ворота.