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31 мая 15:33
автор: Артем Спиридонов

Источник: «Челси» может приобрести защитника киевского «Динамо» Забарного

18-летний футболист связан контрактом с украинской командой до июня 2025 года.

Лондонский «Челси» рассматривает варианты приобретения защитника киевского «Динамо» Ильи Забарного. Об этом сообщил журналист Никола Скира в твиттере.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

В нынешнем году Илья дебютировал в сборной Украины в отборочном матче ЧМ-2022 против Франции. Встреча завершилась с ничейным счетом 1:1.

В прошедшем сезоне УПЛ он в составе своей команды стал чемпионом и обладателем Кубка страны. На счету Забарного 21 матч и один забитый гол в чемпионате Украины-2020/21.

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