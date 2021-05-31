Источник: «Челси» может приобрести защитника киевского «Динамо» Забарного

Лондонский «Челси» рассматривает варианты приобретения защитника киевского «Динамо» Ильи Забарного. Об этом сообщил журналист Никола Скира в твиттере.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

В нынешнем году Илья дебютировал в сборной Украины в отборочном матче ЧМ-2022 против Франции. Встреча завершилась с ничейным счетом 1:1.

В прошедшем сезоне УПЛ он в составе своей команды стал чемпионом и обладателем Кубка страны. На счету Забарного 21 матч и один забитый гол в чемпионате Украины-2020/21.