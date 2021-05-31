«В ней нет громких имен». Защитник Польши Берешиньски – о сборной России

Защитник Польши Бартош Берешиньски поделился мнением о сопернике по предстоящему матчу сборной России.

— В ней нет громких имен, которые были бы хорошо известны в Европе. Но это хорошая команда, которая будет прекрасно подготовлена физически. Она будет играть агрессивно и наверняка опробует тактические наработки в рамках подготовки к Евро, — передает слова польского футболиста ТАСС.

Добавим, что Польша и Россия прошли квалификацию на чемпионат Европы-2020. Поляки получили себе в соперники по группе Е Швецию, Словакию и Испанию. Российская команда сыграет в группе B с датчанами, финнами и бельгийцами.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.