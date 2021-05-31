«Химки» объявили о том, что Мирзов и Глушенков присоединятся к «Спартаку»

ФК «Химки» на своем официальном сайте объявил о том, что команду покидают девять футболистов.

31 мая закончились контракты у Владимира Дядюна, Павла Могилевца, Дмитрия Хомича, Андрея Мурнина и Гелы Засеева.

Выступавшие за подмосковную команду Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к «Спартаку».

Стоит отметить, что Мирзов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Химок», забив шесть голов в 18 играх. Контракт 27-летнего вингера с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

21-летний полузащитник Глушенков сыграл за «Химки» шесть матчей, отметившись двумя забитыми мячам и двумя голевыми передачи, а в первой части минувшего сезона провел пять игр за «Спартак». Его соглашение с красно-белыми действительно до конца сезона-2022/23.